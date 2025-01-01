Gefährliche Suche nach der Arche Noah | Mythen der Geschichte
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Gefährliche Suche nach der Arche Noah | Mythen der Geschichte
Es ist eine der größten Geschichten aller Zeiten. Aber hat es Noah und seine Arche wirklich gegeben? Drei Christen aus den USA waren absolut davon überzeugt und ließen sich weder von Gefahren noch dem Tod abhalten. Aber es war all die Schmerzen wert. Den Männern ging es bei ihrer Suche weit mehr als nur um persönlichen Ruhm. Sie riskieren ihr Leben, da sie überzeugt waren, dass die Bibel auf tatsächlichen Ereignissen beruht. Und die Arche Noah wäre der ultimative Beweis dafür gewesen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.