Gefährlichste Landung der Ice Pilots? | Ice Pilots
Auch in dieser Folge ist bei Buffalo Airways wieder so einiges los. Selbst der routinierte Chefpilot Arnie hat das noch nicht oft erlebt: Er soll eine vollbeladene DC-3 auf einer selbstgebauten Sandpiste landen! Außerdem macht 1. 200 Kilometer entfernt vom Heimatflughafen das Hilfstriebwerk der Electra, APU genannt, immer wieder Probleme und will einfach nicht zünden. Auch Chuck, der Mechaniker auf den sich alle bei Buffalo verlassen, erzeugt nur Strohfeuer. Müssen Sie erneut ein Flugzeug mit einer APU anfordern? Das ist das Letzte was Chuck möchte… Auch für Rod wird es nun ernst: Bei seiner Frau Sasha setzen die Wehen mit dem neuesten Mitglied der McBryan-Familie ein! Hier seht ihr die 10. Folge der 2. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab. In 13 Episoden dokumentiert Staffel 2 der Reihe „Ice Pilots“ ihren aufregenden Alltag...