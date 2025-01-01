Girl You Know It's True
120 Min.Ab 12
120 Min.Ab 12
Girl You Know It's True
Als der ehrgeizige Produzent Frank Farian zwei junge Tänzer entdeckt, die vom großen Durchbruch träumen, formt er aus ihnen Milli Vanilli - ein perfekt inszeniertes Popduo, das mit "Girl You Know It's True" Welterfolge feiert, obwohl Rob und Fab nie selbst gesungen haben. Getrieben vom Wunsch nach Ruhm spielen sie die Rolle ihres Lebens, bis die Wahrheit ans Licht kommt, die das Ende ihrer Karriere bedeutet ...
Genre:Biografie, Drama, Musik, R&B, Pop
Produktion:de, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SevenPictures Film GmbH