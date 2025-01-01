Heiratsschwindlerin mit Liebeskummer
92 Min.Ab 6
Kioskbesitzerin Therese hat zwar nicht viel Geld, aber bisher hat es für sie und ihre 15-jährige Tochter noch immer gereicht. Doch dann kommt es knüppeldick: Ihr Vermieter und auch das Finanzamt fordern auf einen Schlag eine Summe, die Therese beim besten Willen nicht aufbringen kann. In ihrer Not greift sie mit schlechtem Gewissen zu einem illegalen Trick: Unter falschem Namen schaltet sie eine Kontaktanzeige, um an das Geld fremder Männer zu gelangen.