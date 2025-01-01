High School Superhero
88 Min.Ab 0
Ezra ist ein ganz normaler, unauffälliger Junge. Bis er entdeckt, dass er die Fähigkeit besitzt, Essen in seinen Händen erscheinen zu lassen. Schnell nutzt Ezra seine Superkräfte, um seine Freunde zu beeindrucken und an Beliebtheit in der Schule zuzulegen. Doch die Sache hat einen Haken: Ezra ist nicht so recht Herr seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten, die außer Kontrolle geraten, bis die ganze Schule in einen Food Fight verstrickt wird. Ezra steht vor einer folgenschweren Entscheidung: Will er seine Kräft aufgeben oder für immer ein Superheld sein?