Highway of Tears: 50 Frauen entführt oder ermordet | True Crime Doku
Der Highway 16 in British Columbia hat traurige Bekanntheit erlangt. Er ist bekannt unter dem Namen "Highway of Tears", denn hier werden jährlich unzählige Frauen, insbesondere indigene Frauen, als verschwunden gemeldet oder ermordet. Bereits 2013 kritisierte Human Rights Watch die RCMP für ihr Versagen beim Schutz dieser Frauen. Seit vier Jahrzehnten verschwinden immer wieder Frauen entlang des Highway 16, was ihre Familien und Gemeinden in tiefe Trauer und Unsicherheit stürzt. Diese Doku beleuchtet den "Highway of Tears". Es werden die Ursachen der Gewalt diskutiert, die auf systematische und sozioökonomische Probleme zurückgeführt werden können, die indigene Gemeinschaften seit Generationen plagen. Außerdem kommen Angehörige, Ermittlende und Sprecher von Menschenrechtsorganisationen zu Wort, die den "Highway of Tears" in nie dagewesener Klarheit darstellen. Trotz einzelner Verhaftungen bleibt der "Highway of Tears" ein Symbol für ungelöste Verbrechen und das Versagen der Justiz. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!