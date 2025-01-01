Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeitsnacht im Geisterschloss

80 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS80 Min.Ab 12
Hörspiel-Sprecher Larry leidet an Angstanfällen, die sich auch in Sprachstörungen äußern. Als Larry seine Kollegin Vickie Pearle ehelichen will, häufen sich die Anfälle. Der Psychiater Dr. Abbot versucht, Larry durch eine Schocktherapie zu heilen. In einem alten Herrenhaus inszenieren die Verwandten für Larry die schrecklichsten Überraschungen - vergeblich. Doch dann gibt es neben den inszenierten Morden plötzlich echte. Auch auf Larry werden Anschläge verübt.

Genre:
Thriller, Comedy
Produktion:
US, 1986
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Beta Film GmbH