Honest Thief
95 Min.Ab 12
Temporeicher Action-Thriller mit Liam Neeson in der Hauptrolle: Der Bankräuber Tom will seiner kriminellen Vergangenheit den Rücken kehren und ein normales Leben führen. Er beschließt, sich dem FBI zu stellen, seine Beute zurückzugeben und einen Deal mit dem hohen Gericht auszuhandeln. Tom kontaktiert die Sicherheitsbehörde, doch alles kommt anders: Er gerät an zwei korrupte FBI-Agenten, die seine guten Vorsätze belächeln und es auf sein gestohlenes Geld abgesehen haben ...