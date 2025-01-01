Honey 4: Lebe deinen Traum
Honey 4: Lebe deinen Traum
Skyler bewundert ihre erfolgreiche Schwester Tosha und hegt den Traum, selbst einmal als Tänzerin arbeiten zu können. Allerdings hat sie nie eine Tanzausbildung gemacht, sondern sich alles auf der Straße selbst angeeignet. Ihre Familie und ihr Freund zweifeln jedoch an ihren Fähigkeiten, was Skyler nur noch mehr motiviert. Sie trainiert unermüdlich, um es allen zu beweisen und ein College-Stipendium zu ergattern. Bald fällt sie Tyrell auf, der von ihrem Talent fasziniert ist ...