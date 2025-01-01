How to Be a Latin Lover
116 Min.Ab 12
How to Be a Latin Lover
Der Latino Maximo hat seinen Lebensunterhalt bisher damit bestritten, reiche ältere Damen zu verführen, um so an ihr Vermögen zu kommen. Als er von seiner aktuellen 80-jährigen Frau wegen eines jüngeren Mannes verlassen wird, bricht für ihn eine Welt zusammen. Er muss wieder bei seiner Schwester einziehen und sich anderen Umständen anpassen. Doch dann lernt er die Großmutter einer ehemaligen Klassenkameradin kennen und sieht seine Chance gekommen.