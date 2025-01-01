Ice Pilots | “Das ist Lebensgefährlich”
Ice Pilots | “Das ist Lebensgefährlich”
Drei Abstürze in einem Monat – harte Zeiten für die Stadt Yellowknife, Firmensitz von Buffalo Airways. Klar, dass die Katastrophen nicht spurlos an den Eispiloten vorbei gehen. Noch stärker als sonst schwört Joe McBryan seine Crew auf den Grundsatz „Safety first“ ein. Als ein Filmteam anfragt, um auf dem Flughafengelände ein Drama zu drehen, ist Joe zunächst strikt dagegen. Die Realität sei schon dramatisch genug. Schließlich gibt er sein O.K., doch dann wird die Situation wirklich brenzlig... Einst warfen sie Bomben auf Berlin, heute fliegen sie Passagiere, Lebensmittel und Treibstoff in den eisigen Norden Kanadas – die uralten Propellermaschinen von Buffalo Airways. Bittere Kälte, abenteuerliche Pisten und nicht zuletzt „Buffalo Joe“ McBryan, der eigenwillige Boss der Airline, machen den jungen Piloten das Leben schwer. Die Reihe „Ice Pilots III“ begleitet die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Vintage-Kisten bei ihrem Kampf gegen die gnadenlose Natur am Rande der Arktis.