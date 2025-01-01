Identity Report
90 Min.Ab 12
Identity Report
Ein Mann wacht mitten in der Wüste auf – die Hände gefesselt, eine Kapuze auf dem Kopf. Glühende Hitze und Sand, soweit das Auge reicht. Kurz vor dem Verdursten wird er von Isabel gerettet, die zusammen mit ihrem kleinen Sohn in der Wüste lebt. Doch der Mann leidet unter Amnesie, weiß weder, wer er ist, noch, was passiert ist. Den einzigen Hinweis liefert ein Notizzettel in seiner Tasche: „Manny Elder“. Auf der Suche nach Antworten reist der Mann nach Los Angeles. Doch was er dort findet, ist größer und erstaunlicher, als er sich je vorstellen konnte.