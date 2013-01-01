Im Reich der Tiefe - Special
Frederic Buyle, ein Apnoe-Taucher mit außergewöhnlicher Begabung, reist um die Welt, um Meeresbiologen und Tierschützern bei ihrer Arbeit zu helfen. Da er ohne technische Hilfe taucht, darf er in Naturschutzgebieten arbeiten und kann auch scheuen Unterwasserbewohnern sehr nahe kommen. Beobachtet wird er bei seinen Abenteuern von einem der erfahrensten Unterwasser-Kameramänner der Welt: Christian Petron. Im französischen Mittelmeer untersucht er zunächst die ökologische Vielfalt von Wracks und Höhlen. Weiter geht die Reise nach Französisch-Polynesien zu den schönsten Korallenriffen der Welt, wo er Wale, Rochen und viele verschiedene Haiarten beobachtet und Fotos für wissenschaftliche Datenbanken schießt. Höhepunkt ist seine abschließende Fahrt zur mexikanischen Insel Guadalupe, wo er mit 5 Meter großen Weißen Haien ohne jeden Schutz taucht, um den Mythos vom angriffslustigen Monster zu widerlegen, und für wissenschaftliche Langzeitauswertungen Funksender an den Tieren anbringt.