In schlechter Gesellschaft
90 Min.Ab 12
Um seiner Wehrpflicht im Amerikanischen Bürgerkrieg zu entgehen, verlässt Drew Ohio in Richtung Westen. Auf der Flucht tut er sich mit drei Gleichgesinnten zusammen. Um zu überleben, begeht das Quartett einige Diebstähle. Das bringt sie nicht nur mit dem Gesetz in Konflikt, sondern auch mit Big Joe und seiner Bande. Nach einem Gefecht mit den Outlaws, trennen sich die Wege von Drew und seinen Gefährten und sie entscheiden sich für unterschiedliche Seiten des Gesetzes.