Janette Oke: Entscheidungen
89 Min.Ab 6
Jack hat es nicht gerade einfach mit den Frauen. Endlich schafft er es vor Elizabeth zu seinen Gefühlen zu stehen, da holt ihn seine weniger erfreuliche Vergangenheit in Gestalt der wunderschönen Rosemary wieder ein. Wenn er vorher mit einer Frau Probleme hatte, steht er nun zwischen zweien. Elizabeth zieht sich verletzt zurück und lässt Jack nicht mehr an sich heran. Rosemary hingegen ergreift jede Möglichkeit, um Jack zurückzugewinnen. Als dann auch noch ein Brief neue Möglichkeiten aufzeigt und gegen die Minengesellschaft erdrückende Beweise vorliegen, muss nicht nur Jack eine weitreichende Entscheidung treffen.