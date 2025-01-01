Janette Oke: Zweite Chancen
87 Min.Ab 6
Janette Oke: Zweite Chancen
Nach dem letzten peinlichen Zwischenfall herrscht zwischen Elizabeth (Erin Krakow) und Jack (Daniel Lissing) dicke Luft. Jeder Versuch ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen, endet in einer mittleren Katastrophe – vor allem für den armen Jack, der langsam nicht mehr ein noch aus weiß und bei Abigail Rat sucht. Elizabeth hingegen hat ihre eigene Art mit diesem Problem umzugehen. Ihr Schüler Bo kann weder lesen noch schreiben und wird in der Mine arbeiten müssen. Um das zu verhindern, möchte Elizabeth ihm durch eine etwas unkonventionelle Methode helfen, was nicht nur auf Wohlwollen stößt. Aber um bei Bo alles richtig zu machen, benötigt sie ein Versuchskaninchen.