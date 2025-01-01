Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kann denn Liebe Sünde sein?

91 Min. Ab 6
SAT.1 emotions 91 Min. Ab 6
Kann denn Liebe Sünde sein?

Maria braucht Sex wie andere die Luft zum Atmen. Dank ihrer Attraktivität findet sich auch stets ein bereitwilliger Bettgespiele. Auch Marias 17-jähriger Sohn Laurin ist das Ergebnis eines One-Night-Stands - und doch ist er der ganze Stolz seiner Mutter. Allerdings ist Laurin von deren Eskapaden wenig begeistert. Schlimmer noch: Der strenggläubige Junge hält seine Mutter für die wandelnde Todsünde, was ihm bei seinem Plan, den neuen Pfarrer zu vertreiben, aber gerade recht ist.

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© Magic Flight Film GmbH