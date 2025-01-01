Kann denn Liebe Sünde sein?
Maria braucht Sex wie andere die Luft zum Atmen. Dank ihrer Attraktivität findet sich auch stets ein bereitwilliger Bettgespiele. Auch Marias 17-jähriger Sohn Laurin ist das Ergebnis eines One-Night-Stands - und doch ist er der ganze Stolz seiner Mutter. Allerdings ist Laurin von deren Eskapaden wenig begeistert. Schlimmer noch: Der strenggläubige Junge hält seine Mutter für die wandelnde Todsünde, was ihm bei seinem Plan, den neuen Pfarrer zu vertreiben, aber gerade recht ist.