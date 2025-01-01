Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leprechaun IV – Space Platoon

96 Min.Ab 16

Leprechaun IV – Space Platoon

Der Leprechaun hält eine außerirdische Prinzessin gefangen, um sie zu heiraten und König zu werden. Eine Einheit der Marines findet ihn in seiner Höhle, tötet ihn und befreit die Prinzessin, doch er ergreift Besitz von einem der Soldaten und überlebt. Wieder an Bord, befreit er sich aus dem Körper des Mannes und startet seinen mordlüsternen Raubzug durch das Raumschiff, um die Prinzessin und sein Gold wiederzufinden.

Horror, Comedy
16
MOVIESPHERE
© MCMXCVI Trimark Pictures, Inc. All Rights Reserved.