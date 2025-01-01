Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebe auf den ersten Trick

88 Min.Ab 6
Veronica Ferres wickelt Dieter Hallervorden um den Finger: Trickbetrügerin Annabel genießt das süße Leben in Kapstadt mit dem Geld, um das sie ihre Ex-Männer gebracht hat. Doch einer von ihnen droht, sie auffliegen zu lassen - außer, sie zahlt 300.000 Euro Schweigegeld. Also angelt sich Annabel den deutlich älteren Lotto-Millionär Reiner. Allerdings kommt ihr der attraktive Tom in die Quere - Verlobter von Reiners Tochter Tiffany und ebenfalls ein Trickbetrüger ...

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© UFA FICTION GmbH