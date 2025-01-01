Liebe geht durch den Magen

Zum Inhalt springenBarrierefrei
82 Min.Ab 0
OneGate82 Min.Ab 0
OneGate
Alice ist eine talentierte junge Sous-Chefin in einem der besten Restaurants New Yorks. Eines Tages flattert eine interessante Einladung in ihren Briefkasten: In Kansas soll sie als Jurorin bei einem berühmten Kochwettbewerb mitwirken. Dort angekommen trifft sie auf ihren Ex-Freund Christian, der ebenfalls in der Jury sitzt. Zwischen Aperitif und Dessert flammt die Liebe zwischen den beiden wieder auf, und Alice muss nun eine wichtige Entscheidung treffen.

Genre:
Romanze
Produktion:
US, 2021
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
OneGate
Copyrights:
© OneGate Media GmbH