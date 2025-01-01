Listen Out For Love - Ein Podcast für die Liebe
Die Einschaltquoten von Paytons Podcast sind enttäuschend. Ihre Vorgesetzte schlägt vor, den TV-Host Alex McKinney zu engagieren, um frischen Wind in die Sendung zu bringen. Zwar ist Payton zunächst skeptisch, doch die beiden entwickeln gemeinsam ein vielversprechendes Konzept. Sie beziehen Alex' Bekannte, die gefeierte Schriftstellerin Jackie Gray, mit ein und begleiten sie auf der Suche nach der wahren Liebe - ohne zu ahnen, dass sie sich dabei selbst immer näher kommen ...