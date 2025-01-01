Lizzy und der Kommissar
91 Min.Ab 12
Vom Sekretärinnenjob hat das Callgirl Lizzy keine Ahnung, von Männern umso mehr. Doch als Lizzy den skrupellosen Zuhälter Kante bei einem Mord beobachtet, wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ihre Flucht führt Lizzy zum LKA, wo sie durch Zufall einen Job als Sekretärin ergattert. Und so kämpft sich Lizzy mit Witz, Charme und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein an der Seite ihres neuen Chefs Konrad durch die Tücken ihrer neuen Aufgaben - bis zum fulminanten Showdown.