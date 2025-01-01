Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

LOHNT 24 VOLT? NEUER FLEX AKKUSCHRAUBER im TEST

1 Min.Ab 12
Bauforum241 Min.Ab 12
Bauforum24
LOHNT 24 VOLT? NEUER FLEX AKKUSCHRAUBER im TEST

LOHNT 24 VOLT? NEUER FLEX AKKUSCHRAUBER im TEST

Bringt 24V wirklich mehr? Neuer 24V Akkuschrauber von FLEX im ersten Test!

Genre:
WISSEN
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Bauforum24