Love Finds You in Charm - Entscheidung für die Liebe
90 Min.Ab 0
Die junge Emma ist Teil der traditionsbewussten Amish-Gemeinde und mit einem treuen liebenden Mann verheiratet. Obwohl sie die Werte ihrer Glaubensgemeinschaft schätzt, möchte sie mehr vom Leben und reist alleine ins malerische Charm, Ohio. Kunst, Kultur und neue Freundschaften erfüllen Emma. Schließlich lernt sie auch zwei Männer kennen, die ihr Herz erobern wollen. Emma muss eine schwierige Entscheidung treffen.