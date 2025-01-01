Love for Starters - Besondere Zutat: Liebe
84 Min.Ab 0
Die Innenarchitektin Olivia erhält einen besonderen Auftrag: Sie soll das in die Jahre gekommene Restaurant ihres Vaters umgestalten. Zu ihrer Überraschung hat dieser bereits den Promikoch Dax Hutton engagiert, mit dem sie anfangs kaum harmoniert. Doch als ein Restauranttester angekündigt wird, bleibt den beiden nichts anderes übrig, als zusammenzuarbeiten. Im Zuge des Projekts kommen sie sich näher - bis Dax ein vielversprechendes Jobangebot erhält. Wie wird er sich entscheiden?