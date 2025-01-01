Love on Retreat - Work-Love-Balance
Jenny mutiert zum Workaholic, als sie neben ihrer Tätigkeit als Assistenzkraft auch noch Social-Media-Kanäle betreut. Auf einem Retreat in Miami soll sie einen besseren Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben finden, doch auch dort lässt sie keine Gelegenheit aus, um Posts zu generieren. Der Aktivitätenleiter Nate durchkreuzt ihre Pläne und hilft ihr, den Kopf freizubekommen. Dabei kommen sich die beiden näher - doch es gibt einen Haken: Nate ist der Bruder von Jennys Chefin.