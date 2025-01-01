Zum Inhalt springenBarrierefrei
Love & Where to Find It - Café, Chaos & Liebesglück

87 Min.Ab 12
OneGate
OneGate
Love & Where to Find It - Café, Chaos & Liebesglück

Coffeeshop-Besitzerin Lena greift ihrer Freundin Ava beim Online-Dating unter die Arme und schreibt für sie mit dem attraktiven Walker. Zumindest denkt sie das. In Wahrheit hat auch Walker sich Unterstützung beim Chatten gesucht und lässt seinen Kumpel Jonah antworten. Schnell bauen die beiden eine Sympathie füreinander auf. Dabei ahnen sie nicht, dass sie beruflich echte Konkurrenten sind.

Genre:
Romanze
Produktion:
CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
OneGate
Copyrights:
© OneGate Media GmbH