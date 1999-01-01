Marco Polo: Return to Xanadu
Marco Polo: Return to Xanadu
Young Marco ist ein Nachfahre des Forschers Marco Polo und begibt sich auf eine aufregende Reise in das mystische Königreich Xanadu. Er möchte es von dem Schurken Foo-Ling erlösen, der über magische Kräfte verfügt. Allerdings unternimmt Foo-Ling alles, was in seiner Macht steht, um Young Marco vom Königreich fernzuhalten. Mit der Unterstützung seiner Freunde, die ebenfalls über starke Kräfte verfügen, gelingt es Marco, Foo-Ling durch Raum und Zeit zu verfolgen.