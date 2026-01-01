Meet Me In New York - Ungeplant ins Glück
87 Min.Ab 0
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Meet Me In New York - Ungeplant ins Glück
Die Eventplanerin Kelly erhält einen Auftrag, den sie nicht abschlagen kann: Der einflussreiche Redakteur Joe bucht sie für die Organisation des Geburtstages seiner Nichte. Auch wenn derartige Veranstaltungen nicht zu ihrem Portfolio zählen, hofft Kelly nach Vollendung des Jobs an Bekanntheit zu gewinnen. Joe kennt aber die Interessen seiner Nichte nicht. Um mehr über das Mädchen zu erfahren, macht sich Kelly inkognito mit ihr vertraut - was sie gleichzeitig näher zu Joe bringt.
Genre:Romanze
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH