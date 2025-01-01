Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Meine Frau, die Spartaner und ich

Meine Frau, die Spartaner und ich

84 Min.Ab 12
ProSieben FUN84 Min.Ab 12
Joyn Plus
ProSieben FUN
Meine Frau, die Spartaner und ich

Meine Frau, die Spartaner und ich

Spoof-Alarm! Jason Friedberg und Aaron Seltzer lassen jeglichen Respekt zu Hause und ziehen etliche Kinohits durch den Kakao: Um in den Krieg gegen den mächtigen Perserkönig Xerxes zu ziehen, trommelt Leonidas, der Anführer von Sparta, seine Leute zusammen. Leider melden sich statt 300 nur 13 mutige Männer, um ins Gefecht zu ziehen. Derweil sorgt Leonidas' frivole Ehefrau Margo für Stimmung an der Heimatfront ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2008
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© Regency Entertainment (UK) Ltd.