Meine Frau, die Spartaner und ich
84 Min.Ab 12
84 Min.Ab 12
Meine Frau, die Spartaner und ich
Spoof-Alarm! Jason Friedberg und Aaron Seltzer lassen jeglichen Respekt zu Hause und ziehen etliche Kinohits durch den Kakao: Um in den Krieg gegen den mächtigen Perserkönig Xerxes zu ziehen, trommelt Leonidas, der Anführer von Sparta, seine Leute zusammen. Leider melden sich statt 300 nur 13 mutige Männer, um ins Gefecht zu ziehen. Derweil sorgt Leonidas' frivole Ehefrau Margo für Stimmung an der Heimatfront ...