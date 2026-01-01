Mich gibt's nur zweimal
92 Min.Ab 12
Die ehrgeizige, aber mit Kindern, Haushalt und Job völlig überforderte Produktdesignerin Katrin lebt mit ihrem Ehemann Jan und ihren beiden Kindern in Berlin. Als Jans Firma pleite geht, muss Katrin einen undankbaren Großauftrag annehmen und gerät rasch an ihre Grenzen. Durch Zufall findet sie im Internet einen Computer, den sie so konfigurieren kann, dass er aussieht wie sie selbst. Ihr Android geht ihr zunächst zuverlässig zur Hand, bis er eigene Gefühle entwickelt ...