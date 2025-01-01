Mini's First Time - Mein erster Mord
89 Min.Ab 16
Die hübsche und durchtriebene Mini hat nur eines im Sinn, endlich ihre alkoholsüchtige Mutter Diane loszuwerden, um sich mit deren Vermögen ein schönes Leben zu machen. Da tritt der neue Stiefvater Martin gerade rechtzeitig in Minis Leben. Sie verführt ihn, ohne dass die labile Diane ahnt, was hinter ihrem Rücken vorgeht. Martin wird seiner Stieftochter sexuell hörig, und Mini gewinnt ihn für ihren Plan, ihre Mutter für unzurechnungsfähig erklären zu lassen, indem man sie in den Wahnsinn treibt.