Miss Julie
97 Min.Ab 16
97 Min.Ab 16
Miss Julie
Mittsommernacht 1894 in Nord-Schweden. Miss Julie, die unerfahrene Tochter des Hauses, tanzt und amüsiert sich auf einer Party des Hauspersonals. Sie fühlt sich sofort zum Knecht Jean hingezogen, der die Welt gesehen hat und eine formvollendete Ausdrucksweise besitzt. Jean ist mit der Köchin Christine verlobt, doch während diese schläft, verbringen er und Miss Julie die Nacht in der Küche - und unterhalten sich. In dieser Nacht werden Machtkämpfe ausgetragen und Seelen verbunden. Und als die Sonne schließlich aufgeht, sind sie bereit, die Ketten der Herkunft und Konventionen zu sprengen und Schweden für immer zu verlassen. Als Christine erwacht und das Haus für den Kirchgang verlässt, müssen Jean und Miss Julie eine Entscheidung treffen.