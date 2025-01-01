Mode, Märchen und Manhattan
86 Min.Ab 0
Die Modedesignerin Skye Gosen muss beruflich neu Fuß fassen, weshalb sie beschließt, sich nun endlich ihren Traum vom eigenen Modelabel zu erfüllen. Die zufällige Begegnung mit Jungunternehmer Jason Ryder bringt den Stein ins Rollen und so entwickeln die beiden schnell die Idee einer mobilen Boutique auf Rädern, die auf großen Zuspruch trifft. Die tägliche Arbeit bringt die beiden immer näher, aber werden sie sich auch eine gemeinsame Zukunft aufbauen können?