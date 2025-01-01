Monsters vs. Aliens

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Susan wird an ihrem Hochzeitstag plötzlich von einem Meteoriten getroffen und mit der Substanz Quantonium verstrahlt, die sie auf 15 Meter anwachsen lässt. Das alarmierte Militär nimmt Susan fest und bringt sie in die geheime Regierungsanlage des Generals Monger, wo weitere Monster inhaftiert sind: Insektosaurus, B.O.B., Missing Link und Prof. Dr. Kakerlake. Doch inzwischen hat ein außerirdischer Roboter das Quantonium in Susan aufgespürt und plant, die Erde anzugreifen ...

Genre:
Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:
US, 2009
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
NBCUniversal
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH