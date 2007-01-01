Once
Der talentierte Straßenmusiker Guy träumt von der großen Karriere, doch weil der Durchbruch auf sich warten lässt, repariert er Staubsauger im Geschäft seines Vaters. Eines Tages spricht ihn eine junge Pianistin an, die in den Straßen Blumen verkauft. Sie bittet ihn, ihren Staubsauger zu reparieren, und so baut sich behutsam eine Freundschaft auf. Gemeinsam beginnen sie, Musik zu machen, welche ein starkes Band zwischen ihnen entstehen lässt und ihre Leben nachhaltig verändert.