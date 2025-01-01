Vor TV
Psycho
105 Min.Ab 12
Marion Crane ist gelangweilt von ihrem eintönigen Leben. Als ihr Chef sie bittet, 400.000 Dollar zur Bank zu bringen, winkt die einmalige Chance, ein neues Leben zu beginnen. Kurz entschlossen macht sie sich mit dem Geld aus dem Staub. Erst mitten in der Nacht macht sie erschöpft an einem Motel Rast. Norman Bates vermietet hier die Zimmer und lädt Marion, die an diesem Abend der einzige Gast ist, zum Essen ein. Zuvor aber nimmt Marion noch eine Dusche, die letzte ihres Lebens.