Romance Retreat - Urlaub fürs Herz
81 Min.Ab 0
Die ehrgeizige Journalistin Dana Willingham landet nach der überraschenden Trennung von ihrem Freund in einem Yoga-Retreat für Paare auf Bali - ihr persönlicher Albtraum. Inmitten von Asanas und Atemübungen begegnet sie dem charismatischen Stefan Gonzales, einem Tech-Guru, der gerade in einen handfesten Skandal verwickelt ist. Plötzlich sieht Dana die Chance auf die Story ihres Lebens. Während sie Stefans Vertrauen gewinnt, wachsen aber auch ihre Gefühle für ihn.