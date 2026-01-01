Rurouni Kenshin
130 Min.Ab 16
130 Min.Ab 16
Rurouni Kenshin
Eine mitreißende Realverfilmung des Anime und Mangas mit eindrucksvollen Actionszenen: Japan hat sich dem Westen angepasst und beendet die Isolation, sodass der Samurai Kenshin ins Land zieht, um seiner dunklen Vergangenheit zu entkommen. Mit seiner Schwertkunst möchte er nicht mehr morden, sondern Unschuldige beschützen. Auf der Suche nach Frieden mit sich selbst, holt ihn seine Geschichte in Form eines gleichnamigen Killers wieder ein. Dabei gerät er selbst in große Gefahr ...