Seine Winchester pfeift das Lied vom Tod
Im Texas des Jahres 1870 liefert eine Bande von Waffenschmugglern Waffen, Munition und Whiskey an Indianer. Der verdeckte Regierungsagent Martin Benson hilft der Armee, diese Schmuggler auszuschalten. Die Armee muss jedoch noch wissen, wer der Anführer der Bande ist und wo sich ihr letztes Versteck befindet. Martin Benson will sich zur Ruhe setzen, aber die Armee bittet ihn, den Anführer der Schmuggler zu finden. Die Armee argumentiert, dass Benson der beste Agent für diese Aufgabe ist, auch wenn ein anderer Undercover-Agent, Tony Guy, bereits in die Schmugglerbande eingedrungen ist. Als Lockmittel wird Benson auch eine hohe Zahlung in Goldmünzen angeboten. Benson willigt in diesen letzten Auftrag ein und verlässt das Armeefort. Unterwegs versuchen viele Waffenschmuggler und Banditen, ihm aufzulauern und ihn zu töten. In der nächstgelegenen Stadt, auf der Benson-Farm, überfällt eine Gruppe von Schmugglern die Farm, plündert sie und tötet Martin Bensons Eltern. Außerdem vergewaltigen sie seine Schwester Jenny. Die anderen Benson-Geschwister, Arias, Susy und Daniel, sind in der Stadt, um Vorräte einzukaufen.