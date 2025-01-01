Sheena - Königin des Dschungels
Sheena - Königin des Dschungels
Tanya Roberts und Ted Wass in einem Kultstreifen von Regisseur John Guillermin: Als Kleinkind wird Janet von einer Schamanin im afrikanischen Dschungel gefunden. Die Frau nimmt sich der Kleinen an und nennt sie fortan Sheena. Sie ist überzeugt, dass sich mit dem Mädchen eine alte Prophezeiung für ihren Stamm erfüllt. Als Sheena zu einer jungen Frau heranwächst, trifft sie zufällig auf den Reporter Vic, mit dem sie bald ihr größtes Abenteuer erlebt.