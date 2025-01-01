Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sie nannten ihn Plattfuß

100 Min.Ab 12
Sie nannten ihn Plattfuß

In Neapel schiebt der bullige Kommissar Rizzo, genannt "Plattfuß", seit zwanzig Jahren Dienst im Kampf gegen Mord, Erpressung, Raub, Prostitution und Drogenhandel. Im Alleingang und unter Einsatz seiner großen Fäuste macht er so manchem Gangster das Leben schwer. Als er erfährt, dass ein Rauschgiftring in der Stadt eine neue Operationsbasis aufbauen will, wird er von seinem neuen Vorgesetzten vom Dienst suspendiert. Rizzo vermutet, dass sein Chef korrupt ist.

Genre:
Action, Comedy
Produktion:
IT, 1973
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© TOBIS Filmproduktion GmbH