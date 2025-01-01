Smart People
91 Min.Ab 0
Smart People
Lawrence ist ein brillanter, aber emotional verkümmerter Englischprofessor, der nach dem Tod seiner Frau keine Freude mehr am Leben hat. Mit seiner zynischen Art stößt er nicht nur seine Studenten vor den Kopf, sondern entfremdet sich auch immer mehr von seinen Kindern. Als dann auch noch sein sonderbarer Adoptivbruder auftaucht, ist das Chaos programmiert. Doch das Leben hält eine Wende bereit: Ein Krankenhausaufenthalt führt zu einer unerwarteten Begegnung, die alles verändert.