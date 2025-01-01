Spinning Man - Im Dunkel deiner Seele
97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
Spinning Man - Im Dunkel deiner Seele
Pierce Brosnan und Guy Pearce beeindrucken in einem Thriller um einen Mann vor den Trümmern seines Lebens: Der angesehene Professor Evan Birch lässt nichts anbrennen und unterhält die ein oder andere Affäre mit seinen Studentinnen. Als eine von ihnen spurlos verschwindet, gerät er schnell unter Verdacht. Der Ermittler Robert Malloy geht einem Fall nach, bei dem die Grenzen zwischen Wahrheit und Täuschung verschwimmen.