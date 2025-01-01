Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spinning Man - Im Dunkel deiner Seele

97 Min.Ab 12
Pierce Brosnan und Guy Pearce beeindrucken in einem Thriller um einen Mann vor den Trümmern seines Lebens: Der angesehene Professor Evan Birch lässt nichts anbrennen und unterhält die ein oder andere Affäre mit seinen Studentinnen. Als eine von ihnen spurlos verschwindet, gerät er schnell unter Verdacht. Der Ermittler Robert Malloy geht einem Fall nach, bei dem die Grenzen zwischen Wahrheit und Täuschung verschwimmen.

Genre:
Thriller, Mystery
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH