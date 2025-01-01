Starman
111 Min.Ab 12
Als der UFO-Pilot Starman auf der Erde notlanden muss, nimmt er die Gestalt von Jennys kürzlich verstorbenem Mann an und betritt deren Haus. Die junge Witwe nimmt sich des unbeholfenen Außerirdischen an und entschließt sich, Starman auf seiner Reise nach Arizona zu begleiten - dort soll er in drei Tagen von seinem Mutterschiff abgeholt werden. Doch die Fahrt wird zu einer dramatischen Verfolgungsjagd, denn US-Sicherheitschef Fox setzt alles daran, den Außerirdischen zu fangen.