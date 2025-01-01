Zum Inhalt springenBarrierefrei
Suspect - Unter Verdacht

Anwältin Kathleen Riley soll den seelisch wie körperlich zerstörten Vietnamveteran Carl verteidigen, der des Mordes angeklagt ist. Doch schon bald wird klar, dass der Angeklagte unmöglich der Mörder sein kann. Mit Hilfe des karrieresüchtigen Geschworenen Eddie Sanger kommt Kathleen schließlich hinter eine Korruptionsaffäre, in die ihr Klient verwickelt ist. Carl soll von den wahren Schuldigen ablenken. Die Spur der Hintermänner führt direkt zum Gericht.

Genre:
Krimi, Thriller
Produktion:
US, 1987
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Action Hits
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH