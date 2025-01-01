The Conqueror - Angst wird herrschen
92 Min.Ab 12
Wilhelm ist im Jahr 1066 ein junger Adliger und Herzog der Normandie. Mit einem Feldzug in England möchte er seine Macht und die seines Heimatlandes erweitern, doch ein Sieg auf der Insel ist ungewiss. Unerschrocken und mit der Unterstützung seines treuen Gefolges begibt sich Wilhelm in blutige Schlachten, um am Ende die Prophezeiung zu erfüllen, für die er in der Nachwelt bekannt ist - Wilhelm, der Eroberer.