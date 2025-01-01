The Dinner Party - Für eine Einladung würden Sie sterben!
116 Min.Ab 18
Der Dramatiker Jeffrey Duncan wird mit seiner Frau zu einem Dinner auf das Anwesen des Chirurgen und Gourmets Carmine Braun eingeladen. Duncan folgt der Einladung, weil Braun ihm versprochen hat, sein jüngstes Stück für den Broadway zu sponsern. Zusammen mit den elitären wie exzentrischen Freunden des Chirurgen beginnt eine gewöhnliche Feier. Doch der Abend nimmt auf einmal eine düstere Wendung, bei der das Ehepaar nun im Mittelpunkt abscheulicher Pläne des Chirurgen und seiner Gefolgschaft ist.