The Editor
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
The Editor
Horror-Komödie von und mit Adam Brooks: Seinem Höhenflug als angesehener Cutter bei den beliebtesten Filmen seiner Zeit folgt ein tiefer Fall, als Rey Ciso bei einem Unfall vier Finger verliert. Seine Karriere ist schlagartig beendet - und er wird nur noch für schlecht bezahlte Low-Budget-Streifen gebucht. Dass es noch schlimmer für Rey kommen kann, bestätigt sich bald, denn die Protagonisten seines aktuellen Films werden brutal getötet und er gerät ins Visier der Polizei.