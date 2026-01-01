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The Editor

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92 Min.Ab 16
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The Editor

Horror-Komödie von und mit Adam Brooks: Seinem Höhenflug als angesehener Cutter bei den beliebtesten Filmen seiner Zeit folgt ein tiefer Fall, als Rey Ciso bei einem Unfall vier Finger verliert. Seine Karriere ist schlagartig beendet - und er wird nur noch für schlecht bezahlte Low-Budget-Streifen gebucht. Dass es noch schlimmer für Rey kommen kann, bestätigt sich bald, denn die Protagonisten seines aktuellen Films werden brutal getötet und er gerät ins Visier der Polizei.

Genre:
Comedy, Horror, Mystery
Produktion:
CA, 2014
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH