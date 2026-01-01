The Wailing - Die Besessenen
150 Min.Ab 16
150 Min.Ab 16
The Wailing - Die Besessenen
Packender Mystery-Thriller mit Grusel-Faktor: Eine brutale Mordserie erschüttert die Bewohner eines abgelegenen Örtchens. Keiner weiß, wie genau die Opfer zu Tode gekommen sind. Der Polizist Jeon Jong-goo soll Licht ins Dunkel bringen. Weil er übernatürliche Kräfte hinter den Vorkommnissen vermutet, steht ihm der Schamane Il-gwang zur Seite. Unter Verdacht gerät ein japanischer Mann, der in einer einsamen Berghütte lebt. Doch so leicht lässt sich der Fall nicht lösen.